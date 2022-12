Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica a vorbit despre cele doua schimbari pe care Didier Deschamps le-a efectuat in minutul 41 al finalei Argentina – Franța, scor 3-3 (4-2 d.l.d). In minutul 41, din finala Campionatului Mondial, cand Argentina conducea cu scorul de 2-0, Deschamps i-a inlocuit pe Giroud și Dembele cu Thuram…

- Popularitatea lui Lionel Messi a „explodat” dupa caștigarea Campionatului Mondial! Cifra persoanelor, care urmaresc contul de Instagram al starului argentinian, a ajuns la 400 de milioane. In finala CM 2022, Argentina s-a impus in fața Franței dupa loviturile de departajare, scor 3-3 (4-2 d.l.d). Popularitatea…

- Ivana Knoll, fana Croației care a facut senzația la Campionatul Mondial a fost prezenta și la finala Campionatului Mondial. Imbracata in tricoul Croației, Ivana a stat in galeria Franței și s-a bucurat la reușitele europenilor. Iar la final s-a declarat nemulțumita de decizia FIFA. Ivana Knoll critica…

- Emiliano Martinez (30 de ani) a fost in centrul atenției la finala Campionatului Mondial, Argentina - Franța 3-3, 4-2 la penalty-uri. Dupa ce a intervenit salvator in minutul 120, la șutul lui Kolo Muani, și a aparat un penalty, „Dibu” Martinez a primit trofeul pentru cel mai bun portar al turneului.…

- Prezent in Doha, Gary Lineker va susține Argentina in finala Campionatului Mondial, contra Franței. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului Mondial din Qatar 2022. Ultimul act se va disputa azi, de la ora 17:00. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT+FOTO pe GSP.ro și in direct pe…

- Emiliano Martinez a lansat „sageți” catre Kylian Mbappe, inainte de partida Argentina – Franța, din finala Campionatului Mondial 2022. Argentina – Franța va avea loc duminica, de la ora 17:00. Emiliano Martinez, „sageți” catre Kylian Mbappe, inainte de Argentina – Franța Emiliano Martinez a vorbit despre…

- Invitat sa asiste de pe stadion la finala Campionatului Mondial, Argentina - Franța, Karim Benzema (34 de ani) ia in calcul boicotarea acesteia, fiind „la cuțite” cu selecționerul Didier Deschamps (54). Selecționat in lotul inițial al Franței pentru Campionatul Mondial, Benzema s-a retras inaintea primului…

- FIFA a anunțat ca polonezul Szymon Marciniak se va afla la centrul partidei Argentina – Franța, din finala Campionatului Mondial 2022. Partida Argentina – Franța este programata duminica, de la ora 17:00. Szymon Marciniak va arbitra Argentina – Franța FIFA a decis ca Szymon Marciniak sa arbitreze finala…