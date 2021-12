Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Banica, juratul X Factor, a postat in urma cu puțin timp pe contul sau de Instagram o fotografie in care apare alaturi de invitații sai speciali pentru concertul de Craciun din acest an.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) se bucura de apropierea Sarbatorilor de iarna.Sportiva iși incarca bateriile in sanul familiei. Simona Halep a postat pe contul de Instagram o fotografie de sezon, facuta in fața bradului de Craciun.Vezi imaginea pe realitateasportiva.net .