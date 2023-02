Stiri pe aceeasi tema

Gruparea scotiana Aberdeen s-a despartit de managerul Jim Goodwin la doar 19 minute dupa infrangerea de sambata, scor 6-0, in deplasare, cu Hibernian, relateaza BBC, potrivit news.ro.

Spaniolul Roberto Martinez a fost numit selectioner al Portugaliei, succedandu-i lui Fernando Santos, a anuntat luni Federatia Portugheza de Fotbal, potrivit news.ro.

Tehnicianul italian Roberto di Matteo, castigator al Ligii Campionilor cu Chelsea, a fost numit consilier tehnic al clubului sud-coreean Jeonbuk Motors, potrivit news.ro.

Germanul Michael Wimmer a fost numit oficial marti in functia de antrenor al echipei de fotbal Austria Viena, informeaza EFE.

Frank McGarvey, fostul atacant al echipei de fotbal Celtic Glasgow si al selectionatei Scotiei a incetat din viata duminica, la varsta de 66 de ani, in urma unui cancer de pancreas, au anuntat conducatorii clubului scotian, citati de AFP.

Lotul echipei de fotbal Petrolul Ploiesti va incepe pregatirile dupa vacanta de iarna in 3 ianuarie, cand este programata reunirea si primul antrenament pe anul 2023, iar ulterior va efectua un stagiu de pregatire in Antalya.

Federatia Spaniola de Fotbal (RFEF) l-a desemnat pe Luis de la Fuente drept selectioner al Spaniei, dupa demiterea lui Luis Enrique, potrivit news.ro.

Presedintele Federatiei germane de fotbal (DFB), Bernd Neuendorf, a promis vineri o "analiza" dupa ce echipa nationala nu a trecut de faza grupelor la Cupa Mondiala 2022, oficialul precizand ca nu-i va da un cec in alb selectionerului Hansi Flick, aflat sub contract pana in 2024, informeaza AFP.