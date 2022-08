Stiri pe aceeasi tema

- Publicul Festivalului Medieval al Castelului Huniade este invitat sa faca parte din show. Programul bogat in spectacole și momente de reconstituire istorica a bataliilor trecutului, oferit la Timișoara de festivalul medieval, este completat de concursuri inedite și de o invitație la un bal mascat care…

- Festivalul medieval al castelului Huniade, organizat de Muzeul Banatului din Timișoara, ajuns la cea de-a IV-a ediție, va aduce din nou in fața timișorenilor o lume de altadata, cand viața orașului era complet diferita de cea de azi, pentru a reaminti cateva momente din istoria acestuia. Incepand din…

- Dupa doi ani de pauza, in comuna aradeana Macea se organizeaza din nou, intre 8 și 10 iulie, deja cunoscutul Festival al Paradaicilor, ajuns la cea de-a XII-a ediție. Pe langa roșiile renumite și alte produse locale, vizitatorii vor avea parte de un program divers, care include concursuri de ciclism…

- Spectacolul teatrului german timișorean „Katzelmacher. Daca n-ar fi vorba despre iubire”, de Rainer Werner Fassbinder, unul dintre cele mai bune spectacole ale stagiunii trecute la nivel național in opinia criticii teatrale, a fost invitat sa participe la Festivalul Internațional de Teatru care se desfașoara…

- La sfarșitul acestei saptamani, asociația „Tango Timișoara” aduce iubitorilor de tango o noua ediție a proiectului „Tango Cultura”, intitulata in acest an „Imbrațișarea/L’abrazo/L’embrace”. „Evenimentul nostru este dedicat tangoului argentinian, un dans inscris de ceva vreme in patrimoniul UNESCO. Intalnirile…

- In acest sfarșit de saptamana, in 28 și 29 mai, de la ora 8:30, va avea loc cea de-a VIII-a ediție a celui mai mare eveniment caritabil de alergare si pedalare din vestul țarii, care va consta in șapte curse de alergare și pedalare, trei cronometrate și patri necronometrate. Scopul evenimentului Timotion…

- Teatrul maghiar „Csiky Gergely” a pus deja in vanzare biletele pentru cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Euroregional de Teatru – TESZT, care va avea loc intre 22 și 29 mai. Au fost selectate nu mai puțin de 24 de spectacole, care reflecta schimbarile de paradigma petrecute in lume și a percepțiilor…