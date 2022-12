Harvey Weinstein, fostul producatorul de la Hollywood, a fost gasit, inca o data, pentru viol și agresiune sexuala in procesul in Los Angeles. Acest lucru inseamna ca Harvey Weinstein a fost condamnat doar pentru jumatate dintre capetele de acuzare pentru care este judecat, informeaza AFP, citat de news.ro. Dupa ce au deliberat doua saptamani, juratii l-au declarat vinovat de toate acuzatiile aduse de prima dintre cele patru acuzatoare. Totdata, jurații l-au gasit nevinovat in ceea ce priveste invinuirea adusa de a doua femeie si nu au formulat un verdict referitor la acuzatiile aduse de celelalte…