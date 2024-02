Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2024 se anunța a fi un an plin de fericire pentru zodia Leu, spun astrologii. Cu combinația lor unica de incredere și farmec, Leii sunt pregatiți sa intalneasca oportunitați interesante. Munca asidua și consecvența vor fi esențiale pentru a profita la maximum de aceste șanse. Așadar, pregatește-te…

- Odata cu sentimentul de echilibru și armonie adus de intrarea Lunii in Balanța, persoanele vor fi mai deschise și inclinate sa faca alegeri financiare mai ințelepte. Acesta ar putea fi momentul oportun pentru a stabili un buget și a pune accent pe economii și investiții. De asemenea, dorința de a adopta…

- Relația prințului Harry cu fratele mai mare, prințul William, ramane una destul de tensionata. Totuși, mezinul Regelui Charles vrea sa imbunatațeasca relația cu tatal sau. Impreuna cu Meghan Markle, soția lui, se vor intalni cu capul monarhiei britanice in anul 2024, potrivit unui autor regal. Prințul…

- Neințelegerile domnesc in Familia Regala, iar protagoniștii sunt tot cei mai tineri. Este cunoscut faptul ca cele doua cumnate, Kate Middleton și Meghan Markle nu sunt in relații prea bune, dar se pare ca nu se plac absolut deloc. Soția Prințului Harry nu ar suporta nici macar sa stea in aceeași incapere…

- Anul 2023 a fost un an extrem de important pentru Marea Britanie și Casa Regala, incoronarea noului suveran, Regele Charles al III-lea. Dar, așa cum scriau și tabloidele britanice, marea absenta a fost Ducesa de Sussex. Dar, spre surprinderea mulotra, in cele din urma Meghan Markle a recunoscut de ce…

- Experții regali sunt de parere ca Prințul Harry și Meghan Markle au toate motivele sa fie invidioși pe Kate Middleton și Prințul William. Cele mai recent sondaje arata o propulsare a cuplului regal in ochii cetațenilor englezi și americani. Ce s-a intamplat dupa ultima vizita oficiala. Foto Kate Middleton…