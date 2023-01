Haos în Mexic. Cum s-au răzbunat traficanții de droguri, după arestarea unuia dintre fiii lui El Chapo Ovidio Guzman, unul dintre fiii celebrului El Chapo, a fost arestat, joi, de catre autoritațile din Mexic. Acțiunea poliției nu s-a lasat fara urmari. Arestarea lui Ovidio Guzman a declansat atacuri armate multiple, care au antrenat inchiderea unor scoli si administratii, relateaza Reuters. Reținerea fiului lui El Chapo a declansat joi atacuri armate in orasele Los Mochis si Guasave, anunta intr-o postare pe Twitter Ambasada Statelor Unite in Mexic. „Focuri de arma au fost raportate in mai multe locuri, la Culiacan, Los Mochis si Guasave. (…). Guvernatorul Sinaloa recomanda publicului sa se adaposteasca.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

