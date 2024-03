Piesa centrala a planului de cheltuieli pe cinci ani al Intel este sa transforme terenurile goale din apropiere de Columbus, Ohio, in ceea ce CEO-ul Pat Gelsinger a descris reporterilor marti drept ”cel mai mare centru de productie de cipuri AI din lume”, incepand din 2027. Guvernul SUA a anuntat miercuri fondurile federale catre Intel in temeiul Legii CHIPS, trimitandu-i actiunile in crestere cu 4% in tranzactiile anterioare deschiderii bursei. Planul Intel va implica, de asemenea, renovarea fabricilor din New Mexico si Oregon si extinderea operatiunilor in Arizona, unde rivalul de multa vreme…