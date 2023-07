Stiri pe aceeasi tema

- La aproape 30 de ani de la inființarea Taraf de Haidouks, Anghel “Caliu” Gheorghe, liderul trupei din Clejani, a inceput un nou proiect in care a cooptat o parte din foștii colegi: Taraf de Caliu. Lucreaza deja la un nou album in care ingrediente de baza sunt magia stramoșeasca și inovația din studioul…

- Comori carturaresti, vechi de secole, Tetraevanghelul lui Stefan cel Mare, o carte donata de voievod uneia dintre ctitoriile sale si portretul realizat de un pictor austriac sunt expuse la Piatra Neamt.

- Pentru comuna Boghicea, situata in extremitatea estica a județului Neamț, ultimii șapte ani au adus un plus investițional uriaș fața de ceea ce era in anii din urma. Numai in vara acestui an sunt in lucru investitii de circa 10 milioane euro, respectiv 500 miliarde lei vechi. Este vorba de rețele de…

- Patru persoane, intre care un minor, au fost ranite, miercuri, in urma coliziunii dintre doua autoturisme, pe drumul judetean 156E, in localitatea Piatra Soimului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un tanar,…

- Nu departe de locurile de poveste ,,Dumbrava Minunata" si ,,Nada Florilor" ale lui Mihail Sadoveanu, la Biserica „Sfantul Ilie" din municipiul Falticeni, unul dintre cele mai vechi lacasuri de cult din urbea de pe Somuz, a fost sarbatorita ziua de 1 Iunie.Pe 1 iunie, de Ziua ...

- Ajunsa in pragul celui de-al șaptesprezecelea deceniu de la inființare, Școala Gimnaziala Domneasca Tg. Neamț, unitate de referința a invațamantului nemțean, continua sa se distinga prin performanțele atinse de catre elevii sai, sub indrumarea unui corp profesoral de inalt profesionalism, convins ca…

- De-a lungul timpului, multe vorbe din popor au capatat sensuri peiorative. Cel mai probabil, nu exista persoana care sa nu fi auzit niciodata celebra expresie „Turcul plateste!”. Hai sa vedem cum a luat naștere una dintre cele mai cunoscute vorbe ale romanilor și ce semnificație are, de fapt. De unde…

- Tabloul intitulat „Curtea muzeului Lipova”, semnat de pictorul Vasile Varga, este exponatul lunii mai ales de Complexul Muzeal Arad. Pictat in anii ʹ80, tabloul face parte din patrimoniul muzeului din Lipova și este o lucrare cu dimensiunile 90/60 centimetri, in ulei. Nascut in anul 1921 in satul aradean…