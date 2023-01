Handbaliştii alb-violeţi îşi intensifică pregătirea. Încă două amicale tari Handbaliștii alb-violeti incheie a treia saptamana a pregatirilor cu alte doua partide test. SCM Politehnica Timișoara va intalni AHC Potaissa, la Turda, vineri (27 ianuarie), la ora 18.00, și sambata, la ora 11.00. Vor fi ultimele meciuri de pregatire inainte de reluarea sezonului. Alb-violeții au jucat saptamana trecuta trei partide, una acasa cu CSM Reșița ... The post Handbalistii alb-violeti isi intensifica pregatirea. Inca doua amicale tari appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

