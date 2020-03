Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Junioarele III de la Liceul Teoretic „Traian Vuia” din Reșița au caștigat sambata, 29 februarie, partida cu Liceul cu Program Sportiv „Banatul” Timișoara, scor final 31-26 (20-16). Elevele Luciei Moruț au ramas lidere in Campionatul Național al junioarelor III, cu 17 victorii din 17 partide.…

- Ziarul Unirea FOTO: Volei Alba Blaj – CSM Targoviște 3-2 | Victorie dramatica pentru campioana! Volei Alba Blaj a invins, in Sala „Timotei Cipariu”, pe CSM Targoviște, scor 3-2, in derby-ul etapei a 21-a a Diviziei A1, penultima runda a fazei intai a campionatului. O partida dramatica in care echipa…

- Ziarul Unirea FOTO: Volei Alba Blaj – Dinamo București 3-0, in derby-ul Diviziei A1 | Campioana, victorie neta in disputa orgoliilor! Volei Alba Blaj, campioana Romaniei, s-a impus autoritar in derby-ul Diviziei A1, cu Dinamo București, scor 3-0 (25-18, 25-23, 25-22), in Sala „Timotei Cpariu”, și are…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta a realizat inca o victorie in Grupa B a Diviziei A, trecand pe teren propriu, astazi, de Danubius Calarasi, in etapa a 19 a a campionatului.Pregatite de Ion Ivan si Lacramioara Ilie, gazdele s au impus cu 25 22 16 13 si continua sa conduca in clasament,…

- Echipa feminina CSU Neptun Constanta a castigat, sambata, in deplasare, partida cu CSM Bucuresti II, din etapa a 15-a a Diviziei A la handbal feminin, Seria B. Handbalistele pregatite de Ion Ivan și Lacramioara Ilie s-au impus cu scorul de 34-28 (17-11), intr-un meci in care chiar si portarita Emanuela…

- Handbalistele de la SCM Craiova au obtinut, astazi, o victorie importanta in fata Rapidului, in prima etapa dupa reluarea campionatului . A fost un meci greu, in care de evidentiat au fost, pe langa jucatoarele celor doua formatii, si galeriile prezente la meci. Atmosfera a fost una de meci mare, iar…

- Ziarul Unirea FOTO: Volei Alba Blaj – CSU Belor Galați 3-0 | Campioana, prima victorie din 2020 Volei Alba Blaj, campioana Romaniei, a repurtat prima victorie din 2020, in fața propriilor suporteri, in Sala „Timotei Cipariu”, 3-0 (25-11, 25-18, 25-14), cu CSU Belor Galați, partida contand pentru etapa…

- Partida Concordia Chiajna vs Rapid a fost ultima partida disputata sambata, in etapa a 21-a din Liga 2. Formația lui Pancu s-a impus cu 3-1, dupa doua runde fara victorie. In alt meci al zilei, Dacia Mioveni a caștigat in deplasare cu CSM Reșița, scor 1-0, apropiindu-se la doar un punct de liderul UTA.