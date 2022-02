Handbal masculin/ Liga Zimbrilor: Hitchcock, frate: final nebun, victorie mare!

Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bacau a cedat cu 27-26 partida de la Vaslui, dupa ce a revenit in ultimele doua minute de la 23-27 și a avut golul egalarii in mana lui Gabi Bujor in ultima secunda Final dramatic in derby-ul moldav dintre CSM Vaslui și CSM Bacau, adjudecat de gazde, cu 27-26 (15-12) duminica, in cadrul etapei […]…

- Invinsa cu 35-28 (15-13) de Minaur, in etapa a 16-a, CSM Bacau are obligația de a lua trei puncte duminica, intr-un meci cu o contracandidata in lupta pentru evitarea retrogradarii CSM Bacau a pierdut primul meci oficial din 2022, fiind invinsa miercuri seara, acasa, de Minaur Baia Mare, cu 35-28 (15-13),…

- Saptamana aceasta sunt programate meciurile etapei a 16-a, prima din 2022, din cadrul Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Runda va fi deschisa astazi, la ora 16.00, de confruntarea sintre Dobrogea Sud Constanța și Potaissa Turda (TVR2) și va continua pe parcursul altor trei zile. Astfel, marți este…

- CSM Bacau iși reia pregatirile astazi, iar capitanul „CSMeilor” suna adunarea, vorbind despre cum poți avea un parcurs onorabil chiar și in condițiile unui efectiv redus Dupa o luna de vacanța, prim divizionara de handbal masculin CSM Bacau iși reincepe antrenamentele. O face de pe locul 9, „unul decent…

- Invinsa joi, pe teren propriu de Potaissa Turda cu 32- 30 (17-11) intr-un joc cu suișuri și coborașuri, CSM Bacau a pierdut duminica, in aceeași maniera, și ultimul meci al anului: 30-27 (14-10) cu Steaua Ce urmeaza dupa doua victorii spectaculoase cu CSM București acasa și cu HC Buzau, in deplasare?…

- CSM Bacau trage cortina peste turul de campionat in aceasta seara. De la ora 18.00, bacauanii primesc vizita Potaissei Turda, intr-un joc la care este permis și accesul publicului, in baza certificatului verde și in limita a 30 la suta din capacitatea Salii Sporturilor. Din pacate, de la gazde va absenta…

- Perioada extrem de fasta pentru prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau. In ciuda problemelor financiare care au facut ca lotul bacauan sa fie redus la formatul XS, „CSMeii” au legat doua victorii ce le-au permis sa urce pe locul 9, cu 13 puncte, unul in plus fața de HC Buzau, ultima victima…

- In ciuda problemelor de lot și de buget, CSM Bacau a obținut cea de-a treia victorie stagionala, invingand cu 25-24 (13-10) pe CSM București. Joi, echipa lui Sandu Iacob va evolua pe terenul Buzaului. Intre timp, primarul Viziteu pregatește inlocuirea lui Adrian Gavriliu din funcția de director al clubului…