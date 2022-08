Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul CSM Bacau trage primele concluzii dupa Cupa Municipiului Bacau „Remax Welcome” Un punct de plecare. Aceasta a reprezentat, pentru prim-divizionara de handbal masculin, CSM Bacau, cea de-a 15-a ediție a Cupei Municipiului Bacau „Remax Welcome”. A spus-o terenul de joc, a intarit-o tabela…

- Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau și-a inceput seria testelor in vederea Ligii Zimbrilor al carei start va avea loc pe 27 august. Primele jocuri de verificare ale verii au avut loc la finalul saptamanii trecute, la Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” din Bacau, cu ocazia tradiționalului…

- De vineri și pana duminica, Sala Sporturilor gazduiește tradiționalul turneu la care, alaturi de gazdele de la CSM Bacau, mai participa Steaua, HC Buzau 2012 și CSM Vaslui Dupa un alt sezon in care s-a salvat la „baraj”, prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau ridica ștacheta. Propunandu-și o…

- Cu ocazia Cupei Municipiului Bacau „Remax Welcome”, care se va derula de vineri și pana duminica, in Sala Sporturilor, CSM Bacau iși va prezenta șapte din cele opt noutați de lot: Grigoraș, Freiwald, Ushal, Ivașchescu, Ganchev, Dobrincu și Belchite. A opta achiziție, iranianul Esteki, care a semnat…

- CSM Bacau și-a reluat pregatirile intr-o atmosfera datatoare de speranțe Prima saptamana de pregatire plina pentru prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau, care și-a reluat antrenamentele joi, in formula aproape completa. De la reunirea lotului antrenat de Sandu Iacob și Alexandru Acsinte și…

- Deși mai are trei saptamani de vacanța, reluarea pregatirilor fiind fixata pentru data de 14 iulie, prim-divizionara de handbal masculin și-a definitivat lotul cu care va aborda sezonul 2022-2023. Din efectivul de anul trecut au ramas George Costea, Laurențiu Balaceanu (ambii cu contractele in derulare),…

- S-a stabilit țintarul Ligii Zimbrilor la handbal masculin, ediția 2022-2023, care va debuta pe data de 27 august. CSM Bacau, echipa care și-a asigurat permanența in primul eșalon, alaturi de Politehnica Timișoara, la barajul pentru promovare/ menținere, va debuta in viitorul sezon pe teren propriu,…

- CSM Bacau va evolua in Liga Zimbrilor și in ediția 2022-2023. Prezenta la barajul de menținere/ promovare de la Ghimbav ca urmare a faptului ca a incheiat campionatul pe locul 12, echipa bacauana și-a asigurat permanența matematica in prima liga ca urmare a victoriilior obținute vineri și sambata contra…