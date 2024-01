Site-ul We Love Sport, la Secțiunea Handbal a realizat la finalul lunii decembrie 2023 al treilea episod al anchetei de opinie referitoare la cei mai buni jucatori din Liga Naționala masculina. Pe baza opiniilor specialiștilor, cel mai bun jucator din Liga in decembrie trecut, cand s-au disputat partidele etapelor a 13-a și a 14-a, a […] Articolul Handbal, Liga Naționala – Bogdan Rața și Mihaița Miroiu, intre remarcații lunii decembrie in ancheta We Love Sport apare prima data in Monitorul de Vrancea .