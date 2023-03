Handbal: Junioarele IV s-au calificat la turneul semifinal

Stiri pe aceeasi tema

- Juniorii IV au caștigat euroregiunea, turneul ce s-a jucat la Zalau, și s-a calificat mai departe in competiție. Turdenii au caștigat meciul de azi contra celor de la Academia Minaur Baia Mare și au remizat contra celor de la Marta Baia Mare. In prima zi de concurs, turdenii au caștigat primele trei…

- Juniorii IV s-a calificat intre primele trei echipe la turneul de la Zalau. Rezultate: AHC Potaissa Turda – LPS Bistrița 22-21 AHC Potaissa Turda – Alpha Oradea 25-20 AHC Potaissa Turda – CS Farcașa 30-6 Programul zilei de azi: 13:00 AHC Potaissa Turda – Academia Minaur Baia Mare 15:00 AHC Potaissa…

- Teodora Damian a fost aleasa jucatoarea meciului cu Norvegia, din cadrul Trofeului „Carpați” la tineret. Naționala noastra a reușit sa invinga Norvegia, scor 30-25. Din lotul echipei naționale mai face parte și Alexia Nița, legitimata tot la AHC Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu…

- Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, va evolua astazi, incepand cu ora 12:30, pe terenul celor de la Știința București, pentru un loc in sferturile de finala. Adversarele de astazi au ca obiectiv in campionat revenirea in Liga Florilor, fiind pe primul loc al clasamentului,…

- Jucatoarea Potaissei Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, Ioana Danilescu, a fost convocata la lotul național de tineret. Danielescu va participa in perioada 27 februarie – 4 martie la o pregatire centraliza a naționalei de tineret, care va cuprinde și un turneu internațional la…

- Sala „Gheorghe Barițiu” gazduiește in acest week-end Cupa „Fulgilor de Nea”, competiție la care participa opt echipe din toata țara. Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, a caștigat duelul cu ACS Romanați Sport Caracal, scor 42-38. Maine se vor disputa etapele a doua și…

- La finele saptamanii trecute, la Baia Mare, s-a desfașurat turneul amical – Baia Mare Winter Cup. Pe langa Potaissa, la turneu au mai participat Academia Minaur Baia Mare, Fehergyarmati și Ferencvarosi. Rezultatele echipei turdene: AHC Potaissa Turda – Fehergyarmati 30-31 AHC Potaissa Turda – Academia…

- Echipa feminina de la AHC Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, va evolua contra celor de la CS Arena Targu Mureș, in 16-imile Cupei Romaniei. In turul preliminar, turdencele au trecut de ACS Unirea Dobroești, in deplasare, scor 34-30. Șapte echipe sunt calificate direct…