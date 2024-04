Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de volei – junioare a CSM Lugoj a debutat cu o victorie la turneul semifinal 1 al Campionatului Național U13, seria E, care are loc la Blaj. In primul joc, CSM Lugoj a invins cu 3-1 pe CSV Craiova 1. La turneul semifinal de la Blaj mai participa formațiile: ACS Total Sport…

- Echipa antrenata de Robert Pererva secondat de Georgiana Draga si Mirabela Popescu a ocupat locul doi la turneul semifinal de la Brasov. Echipa de volei cadete CS Navodari s a calificat la turneul final al Campionatului National, grupa Perspectiva, in urma evolutiilor de la turneul semifinal de la Brasov,…

- Echipele de handbal baieți ale gruparilor CSU Suceava și LPS Suceava au avut o participare reușita la turneul zonal pentru juniori 4 de la Botoșani. Atat formația pregatita de Andrei Olariu, cat și echipa antrenata Cristi Adomnicai au obținut calificarea la turneul semifinal, dupa ce s-au clasat pe…

- ARAD. Chiar daca a utilizat jucatori mai tineri decat majoritatea partenerelor de intrecere, HC Beldiman Arad a reușit sa se califice la turneul semifinal al Campionatului Național rezervat juniorilor II la handbal masculin.

- Echipa feminina de de minivolei a CSM Constanta a obtinut calificarea la turneul semifinal al Campionatului National, in urma rezultatelor inregistrate la ultimul turneu din sezonul regular, gazduit de sala de la Complexul Sportiv "Tomisldquo; din Constanta. Minivoleibalistele aveau nevoie de cate mai…

- Echipa de handbal masculin Steaua Bucuresti a invins sambata, pe teren propriu, formatia ceha HCB Karvina, scor 28-27 (14-14), in mansa tur din optimile de finala ale European Cup. Partida retur va avea loc in 17 februarie, in deplasare, iar castigatoarea din dubla mansa se va califica in…