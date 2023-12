Handbal în Patria Vikingilor. România a mai pierdut un sport național Singura naționala prezenta la toate edițiile Campionatului Mondial. Aur. Argint și bronz. Azi, locul 12. Și din 2017, niciodata mai sus de locul 10. Prabușirea este evidenta. Ratarea calificarii la Jocurile Olimpice de la Paris doare probabil cel mai tare. Mai erau doar cateva luni pana atunci. De la ultima medialie de bronz cucerita in 2015, naționala feminina a devenit expresia unui experiment pe cat de bizar, pe atat de nereușit. Foarte diferita de acea imagine a succesului capabila sa conecteze afectiv o țara intreaga. Tezaurul emoțional in trei culori a cladit bugete uriașe, mai les de sorginte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

