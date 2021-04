Stiri pe aceeasi tema

- CS Minaur Baia Mare s-a calificat in semifinalele competitiei de handbal feminin EHF European League, dupa ce a invins-o pe HC Dunarea Braila si in mansa secunda a sferturilor de finala, cu 27-25 (13-14), sambata, in Sala ''Lascar Pana'' din Baia Mare.Minaur isi asigurase in mare masura prezenta in…

- Sambata, 3 aprilie, de la ora 13.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și HC Dunarea Braila, manșa retur a sferturilor de finala din EHF European League. In primul joc, disputat pe malul Dunarii, Minaur s-a impus cu 31-24 și a luat o opțiune serioasa…

- CS Minaur Baia Mare a facut un pas mare spre semifinalele competitiei de handbal feminin EHF European League, dupa ce a invins-o pe HC Dunarea Braila cu scorul de 31-24 (12-12), in deplasare, in prima mansa a sferturilor de finala. In prima repriza, Minaur a condus si la patru goluri,…

- Sambata, 27 martie, de la ora 15.00, se va disputa manșa tur a sferturilor de finala din EHF European League, intre HC Dunarea Braila și CS Minaur Baia Mare. Partida va avea loc in Sala Polivalenta “Danubius” și va fi arbitrata de cuplul din Kosovo Ilir Bytyqi și Syart Kasapi. Delegat EHF este Nicolae…

- Situatie unica in Europa pentru echipele romanesti angrenate in Liga Campionilor si European League la handbal feminin. Patru echipe vor juca in sferturi in confruntari directe, astfel ca, indiferent de rezultate, Romania va avea reprezentare in Turneul Final4 al Ligii Campionilor si in cel al European…

- HC Dunarea Braila s-a calificat in sferturile de finala ale competitiei feminine de handbal EHF European League, dupa ce a invins echipa rusa Kuban Krasnodar, cu scorul de 36-32 (17-13), sambata, pe teren propriu, intr-un meci decisiv din Grupa D. Dunarea, care era obligata sa castige pentru a merge…

- Echipa de handbal feminin Dunarea Braila a invins sambata, pe teren propriu, formatia rusa Kuban Krasnodar, scor 36-32 (17-13), in ultimul meci din grupa D a EHF European League la handbal feminin. Astfel, Dunarea Braila va fi adversara din sferturi a echipei Minaur Baia Mare, potrivit news.ro.…

- Echipa de handbal feminin Dunarea Braila a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 29-27, echipa franceza Fleury, in prima etapa a grupei D a EHF European League, potrivit news.ro.