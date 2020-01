Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Burcea, antrenorul echipei SCM Craiova, va ocupa, in același timp, și funcția de selecționer al naționalei feminine, dupa ce Consiliul de Administrație al Federației Romane de Handbal a validat inlocuirea suedezului Tomas Ryde.

- Tehnicianul formatiei SCM Craiova, Bogdan Burcea, a fost validat, joi, in functia de selectioner al echipei nationale feminine de handbal a Romaniei, a anuntat presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu. "A fost o sedinta a Comisiei Tehnice feminine in urma Campionatului…

- Consiliul de Administrație al Federației Române de Handbal l-a ales, în unanimitate, în funcția de antrenor al naționalei feminine pe Bogdan Burcea. Acesta îi urmeaza în funcție lui Tomas Ryde, demis în urma rezultatelor slabe obținute de Cristina Neagu și compania…

- Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca selectionerul Romaniei va fi ales dintre Bogdan Burcea (SCM Craiova), Ovidiu Mihaila (Gloria Buzau) si Horatiu Pasca (Gloria 2018 Bistrita-Nasaud). "Comisia tehnica a federatiei nu l-a ales…

- Veste importanta in handbal! Bogdan Burcea (47 de ani) va fi, cel mai probabil, noul selecționer al naționalei feminine, in urma unui vot exprimat de membrii Comisiei Tehnice – Subcomisia de senioare, in cadrul unei ședinței care a avut loc, marti, in București.

- In ședința Comisiei Tehnice de astazi, Bogdan Burcea (47 de ani), antrenorul celor de la SCM Craiova, a fost votat aproape in unanimitate pentru preluarea postului de selecționer al naționalei feminine de handbal. Burcea fusese propus și in prima ședința a Comisiei Tehnice, dar atunci a declarat ca…

- Suedezul Tomas Ryde, fostul selecționer al naționalei de handbal feminin, a anunțat pe contul sau de facebook ca va acționa in instanța Federația Romana de Handbal pentru ca a fost „demis abuziv”. Indepartat din fruntea lotului național feminin dupa locul 12 la Mondialul din 2019, suedezul Tomas Ryde…