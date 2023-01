Handbal. Cupa BSH Spedition Carei fete U9, un real succes!

Final incendiar, cu doua goluri in prelungiri! Farul invinge FCSB in deplasare si revine pe locul intai

Farul Constanta a sustinut in aceasta seara meciul din etapa a 23 a a Superligii, intalnind in deplasare FCSB, in derby ul rundei. Inainte de partida, Farul ocupa locul doi, cu 45 de puncte, pe… [citeste mai departe]