- Superba reușita a prim-divizionarei de handbal masculin CSM Bacau. Echipa antrenata de Sandu Iacob a obținut, pentru al doilea sezon consecutiv, calificarea in Final Four-ul Cupei Romanie Fan Courier. Dupa ce in primele doua tururi au trecut de CSM Reșița (42-27) și CSM Alexandria (42-24), bacauanii…

- CSȘ Bacau a incheiat pe locul 5 din șase turneul final al Campionatului Național de junioare la volei desfașurat la București. Bacauancele antrenate de Dumitru Matanie și Traian Șnel și-au trecut in cont o victorie, 3-0 (14, 14, 14) cu LPS Cluj și patru infrangeri: 2-3 (-22, 18, -14, 20, -8) cu CTF…

- Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei Fan Curier. Dupa ce luni, la București, a trecut cu 42-27 (23-10) de CSM Reșița, marți, echipa bacauana s-a impus in „optimile” competiției cu 42-24 (20-15) in fața CSM-ului din Alexandria. Cu Rareș…

- Turneul final al Campionatului Național de handbal feminin rezervat junioarelor II va reuni la start și cele doua echipe bacauane: CSM și CSȘ. Acestea au terminat pe primele doua poziții Grupa Valoare 1 și au timbrat biletul de calificare in Final 8 alaturi de celelalte fruntașe din Grupa Valoare 2,…

- La sfarșitul saptamanii trecute (13 – 16 mai), in stațiunea Slanic-Moldova s-a desfașurat cel de-al doilea turneu din cadrul Concursului Național de Table și Backgammon, organizat de Asociația Romana de Backgammon (ARB), in colaborare cu Federația Romana de Table/Backgammon (FRTBG) și Pensiunea ,,Poiana…

- De astazi și pana miercuri, Turda va gazdui barajul pentru promovarea/ menținerea in Liga Zimbrilor la handbal masculin. Turneul se va desfașura sub forma unui patrulater, in sistem campionat, reunind echipele de pe locurile 11 și 12 in Liga Zimbrilor, CSM Bacau, respectiv CSU din Suceava și gruparile…

- Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau a incheiat cu o remiza campionatul Ligii Zimbrilor: 28-28 (14-18) cu CSM București. Meciul de marți seara, din etapa a 30-a, avea doar o importanța de ordin statistic, rezultatul sau neinfluențand poziția de clasament a celor doua echipe. Astfel, CSM București…

- Au… valoare. O spun rezultatele, o repeta clasamentul, o intarește calificarea, la braț, in Grupa Valoare a Campionatului Național de handbal feminin, junioare 2. CSM Bacau și CSȘ Bacau au dominat grupa A, terminand pe primele doua locuri ale clasamentului. „CSMeoaicele” pregatite de Costel Petrea,…