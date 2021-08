Hamas cheamă la noi proteste în Gaza împotriva blocadei israeliene Organizatia islamista palestiniana Hamas, precum si alte grupuri din Fasia Gaza, au chemat la proteste la gardul de frontiera cu Israelul miercuri dupa-amiaza impotriva blocadei israeliene impuse enclavei, informeaza DPA. Potrivit unor informatii oficiale, 41 de palestinieni si un ofiter de politie israelian au fost raniti in confruntarile dintre palestinieni si soldatii israelieni sambata. Fortele aeriene israeliene au atacat apoi tinte ale Hamas in Gaza, potrivit unor surse din armata israeliana. Ciocnirile de sambata in zona de frontiera au fost cele mai violente din 2019, cand palestinienii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

