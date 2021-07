Halucinant: Un bărbat din Olt a sunat de peste 22.000 de ori la 112 Serviciul de urgența 112 a fost apelat abuziv de peste 231.000 de ori, in prima jumatate a anului, cele mai multe astfel de apeluri fiind inregistrate in Olt, Gorj, Harghita, Ialomița și Constanța. Recordul il deține un barbat din județul Olt care a sunat de 22.456 de ori folosind cartele prepay. Serviciul de urgența 112 a fost apelat abuziv de peste 231.000 de ori, in prima jumatate a acestui an, iar cele mai multe astfel de apeluri s-au inregistrat in Olt, Gorj, Harghita, Ialomița și Constanța. In doar șase luni, un adult din Olt a sunat la 112 de 22.456 de ori, folosind doua cartele SIM prepay.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

