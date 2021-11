Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat, sambata, deschiderea Halelor Obor, in mare parte, dupa remedierea deficientelor care au fost constatate in urma controlului de acum cateva zile. ANPC a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, ca dupa verificarea intrerprinsa de Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucuresti – Ilfov, la Halele Centrale […] The post Halele Obor, redeschise parțial dupa suspendarea decisa de Protecția Consumatorului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…