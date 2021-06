Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Nopții Muzeelor publicul va avea ocazia sa participe la sute de evenimente, derulate in aproximativ 190 spații culturale din 73 localitați din toata Romania, informeaaz Mediafax. Pe 12 iunie, marile orașe au pregatit zeci de de intervenții muzeale și artistice cu care publicul poate…

- Guvernul a aprobat cresterea, de la 1 iunie, de la 500 la 1.000 a numarului participantilor la activitatile culturale, artistice, de divertisment desfasurate in spatii deschise, daca fac dovada ca sunt vaccinate anti-COVID, testate sau trecute prin infectia cu SARS-CoV-2, a anuntat, joi, prim-ministrul…

- Executivul a aprobat, joi, masurile de relaxare ce se vor aplica de la 1 iunie. Printre acestea se numara cresterea la 1.000 a numarului de participanti la evenimentele in aer liber culturale sau artistice. Sinteza declarațiilor susținute de premierul Florin Cițu: – In primul rand, am crescut numarul…

- Guvernul a aprobat cresterea, de la 1 iunie, de la 500 la 1.000 a numarului participantilor la activitatile culturale, artistice, de divertisment desfasurate in spatii deschise, daca fac dovada ca sunt vaccinate anti-COVID, testate sau trecute prin infectia cu SARS-CoV-2, a anuntat, joi, prim-ministrul…

- Premierul Florin Cițu a facut declarații dupa ședința de guvern de vineri, in care a anunțat ca se ridica obligativitatea purtarii maștii in exterior, cu excepția locurilor aglomerate, cum ar fi piețele sau stațiile de transport in comun. Potrivit șefului executivului, restaurantele și terasele se vor…

- Mare de oameni spre marea dintre munți Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat hotararea nr.29 din 14 mai, care stabilește situațiile in care trebuie purtata masca, cum putem participa la evenimente culturale, sportive, mitinguri, de cand se pot organiza nunți, botezuri , cumetrii sau…

- Guvernul a prelungit starea de alerta, permițand organizarea de evenimente-test. Este vorba de evenimente sportive sau culturale/artistice cu depașirea capacitații de 50%. Insa accesul va fi permis persoanelor care... The post Noi relaxari ale restricțiilor: Guvernul permite organizarea de evenimente…

- Fortificatia se intinde pe 110 hectare, cu o incinta cu trei randuri de ziduri de cate 10 metri inalțime. Rolul lor era de aparare. Cetatea a fost atacata o singura data, dar nu a fost cucerita niciodata.