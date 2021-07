Haiti. Asasinii președintelui sunt cetățeni străini, cel puțin doi sunt americani Potrivit sursei citate, la scurt timp dupa ce suspecții arestați au fost duși in arest, cladirea a fost inconjurata de o multime de oameni furioși, care incercau sa-i linșeze.Numele presupusilor asasini nu au fost facute publice, insa un ministru din guvernul de la Port-au-Prince a declarat ca sunt cetateni straini.Presedintele haitian Jovanel Moise, in varsta 53 de ani, a fost executat, iar sotia sa grav ranita, de un comando de barbati inarmati care a patruns, in noaptea de marti spre miercuri, in resedinta cuplului. Prima doamna a fost transferata in Florida, iar starea ei este critica, dar… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

