Hackerii au întrerupt discursul televizat al președintelui iranian la aniversarea revoluției Republica Islamica a marcat sambata cea de-a 44-a aniversare a revoluției iraniene cu mitinguri organizate de stat, in timp ce hackerii antiguvernamentali au intrerupt pentru scurt timp un discurs televizat al președintelui Ebrahim Raisi. Raisi, al carui guvern de linie dura se confrunta cu una dintre cele mai indraznețe provocari din partea tinerilor protestatari care cer inlaturarea sa, a facut apel la „tinerii inșelați” sa se pocaiasca pentru a putea fi grațiați de catre liderul suprem al Iranului, scrie CNN. In acest caz, a spus el in fața mulțimii adunate in marea piața Azadi din Teheran:… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul l-a criticat sambata pe directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, dupa un raport privind o schimbare a modului de operare pentru imbogatirea uraniului la 60% in fabrica subterana din Fordo, relateaza AFP si Reuters. Grossi a anuntat ca intentioneaza sa viziteze…

- O fabrica de arme din Iran a fost atacata cu drone, a anunțat, in dimineața zilei de 29 ianuarie, Ministerul Apararii de la Teheran. Atacul s-a produs in seara zilei de sambata, 28 ianuarie 2023, puțin inainte de miezul nopții. Obiectivul militar țintit a fost un centru de producție de arme din orașul…

- O inregistrare obținuta de Reuters arata momentul unui atac armat mortal in interiorul ambasadei Azerbaidjanului din capitala iraniana Teheran, vineri (27 ianuarie). „Atacatorul a patruns prin postul de paza, ucigandu-l pe șeful securitații cu o pușca de asalt Kalașnikov”, a declarat ministerul de externe…

- Un oficial de securitate a fost ucis și doua persoane au fost ranite cand un atacator a deschis focul la ambasada Azerbaidjanului din Iran, a anunțat vineri (27 ianuarie) Ministerul de Externe al Azerbaidjanului. „Atacatorul a patruns prin postul de paza, ucigandu-l pe șeful securitații cu o pușca Kalașnikov”,…

- Protestatarii din Iran continua manifestațiile anticlericale la care au incendiat obiecte și blocheaza mai multe drumuri din țara. Un videoclip difuzat marți (6 decembrie) arata protestatari care blocheaza drumuri aglomerate și dau foc unor obiecte in orașul Mashhad, din nord-estul Iranului. Reuters…

- La inceputul acestui an, Twitter a confirmat ca datele private ale 5,4 milioane de utilizatori au fost furate din cauza unei vulnerabilitați API, dar compania a declarat ca nu are „nicio dovada” in acest sens. Acum, toate aceste conturi au fost expuse pe un forum al hackerilor, a relatat BleepingComputer.…

- In imaginile filmate cu telefonul mobil se vede cum respectivului fan i s-a refuzat vineri (25 noiembrie) intrarea la un meci de la Cupa Mondiala, Iran – Țara Galilor, pentru ca purta un tricou cu un slogan de protest. Fanul, pe nume Kiana, a declarat pentru Reuters ca securitatea a lasat-o ulterior…

- Traficul in cartierul exclusivist Kensington a fost oprit sambata (19 noiembrie), cand sute de oameni s-au alaturat unui protest antiguvernamental ce se ține in fața la Ambasada Iranului din Londra. Poliția anti-revolta s-a grabit la fața locului pentru a securiza ambasada Iranului, in timp ce protestatarii…