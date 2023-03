Stiri pe aceeasi tema

Antrenorul echipei UTA, Gyuszi Balint, a aparut foarte suparat la flash-interviul de dupa meci, atat pe rezultat și pe greșelile jucatorilor pe care-i antreneaza, cat...

UTA a pierdut un nou meci pe propria arena, de data aceasta in fața liderului campionatului, Farul Constanța, echipa antrenata și patronata de Gheorghe Hagi....

Arbitrul Istvan Kovacs a fost delegat la partida dintre Liverpool și Real Madrid, din optimile Ligii Campionilor, desfașurata aseara.. A fost un meci spectaculos in...

In urma cu cateva zile, Catalin Sarmașan, agentul care ii reprezinta printre alții pe David Miculescu sau Adrian Petre, dar și pe Albert Stahl, a...

UTA nu se regasește in meciurile din Superliga și a adunat 13 partide consecutive in care nu a cunoscut victoria. Ultima victorie obținuta de UTA...

SCMU Craiova se pregatește de penultima partida din actuala stagiune a FIBA Europe Cup. Oltenii primesc vizita lui Cholet Basket, intr-un joc programat miercuri, 1 februarie, la ora 19.00. Elevii lui Stepanovski nu mai au șanse la calificarea in sferturile de finala, insa iși doresc doua victorii de…

Meciul cu Mioveni a fost, poate, cea mai buna șansa pentru Gyuszi Balint sa bifeze prima sa victorie pe banca echipei UTA de la revenirea...

Andrei Ivan (26 de ani), atacantul Universitații Craiova, a marcat un gol din penalty in amicalul cu Partizan, scor 1-1, și a oferit mai multe reacții la final. Ivan a fost capitanul Craiovei in absența ccidentatului Nicușor Bancu. A fost decisiv pe tabela. A egalat in minutul 77, cand a transformat…