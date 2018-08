Guvernul vrea sa amane scaderea TVA la 18% pentru 1 ianuarie 2020 (Surse) Executivul ia in calcul sa amane scaderea cotei TVA de la 19% la 18%, masura prevazuta in programul de guvernare sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2019, au declarat pentru Mediafax surse guvernamentale.



Potrivit surselor citate, o decizie finala privind reducerea cotei TVA de la 1 ianuarie 2019 sau amanarea masurii pentru 1 ianuarie 2020 va fi luata in Guvern cat mai aproape de sfarsitul acestui an. Executivul vrea sa se asigure ca nu exista riscul iesirii din tinta de deficit bugetar de 3% din PIB, au adaugat sursele guvernamentale.



In programul de guvernare al Cabinetului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, marti seara, ca in cadrul Ministerului are loc o analiza comparativa pe Codul Fiscal si pe Codul de Procedura Fiscala in vederea aplicarii unui noi cadru fiscal de la 1 ianuarie 2019. "Colegii mei lucreaza la aceasta analiza comparativa…

- In incercarea de a opri elevii sa mai copieze la examenul de Bacalaureat, guvernul algerian a luat o hotarare drastica: sa opreasca Internetul pentru sase zile, adica atat cat dureaza examenele. Miercuri, toata lumea a ramas fara Internet, o premiera in aceasta tara, arata Science Alert. Oamenii…

- Actorul Dragos Bucur face un apel, pe Facebook, ca oamenii sa iasa in strada si sa protesteze, spunand ca trebuie sa ia atitudine acum, pentru ca, altfel, peste 10 ani ne vom intreba cum am ajuns acolo. "Imi amintesc ca imediat dupa revolutie si chiar putin inainte - eram mic, avem 13 ani…

- Romania a imprumutat de pe pietele externe 1,2 miliarde de lei, pe 30 de ani, printr-o noua emisiune de titluri. Guvernul a imprumutat si la inceputul lunii februarie, tot de pe pietele externe, 2 miliarde de euro si, ulterior in cursul lunii, alte 250 de milioane de euro din piata interna,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca Pilonul II de pensii nu va fi desfiintat si ca in continuare pe acest subiect exista o analiza, precizand ca propunerea avansata de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, potrivit careia Pilonul II ar urma sa fie optional, nu i-a fost prezentata.…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan le-a cerut, sambata, cetatenilor turci sa-si schimbe valuta in lire turcesti, pentru a ajuta moneda nationala care s-a depreciat puternic in ultimele saptamani. "Fratii mei, aceia dintre voi care au euro sau dolari sub perna sa-si investeasca banii in lira",…

- Pensiile se vor mari cu 10% de la 1 iulie si nu vor fi probleme in privinta platii pensiilor si salariilor, a dat asigurari, joi, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Sunt bani si vor fi pana la final de an pentru pensii si salarii. Noi ne uitam foarte atent pe fiecare cifra -…

- Comisia Europeana a solicitat Romaniei sa isi alinieze taxele de inmatriculare la legislatia UE si a trimis o scrisoare oficiala de punere in intarziere, pentru ca nu se asigura rambursarea integrala si imediata a taxelor de inmatriculare a vehiculelor de ocazie achizitionate din alte state membre.…