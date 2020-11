Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia Romana indeamna populatia sa doneze sange si plasma convalescenta COVID 19, pentru salvarea celor aflati in situatie critica din cauza infectarii cu noul coronavirus. Potrivit unui comunicat al Biroului de presa al Patriarhiei Romane transmis AGERPRES, donarea de sange si de plasma convalescenta…

- Centrul de Transfuzie Sanguina Dambovița va organiza și desfasura activitați suplimentare de colectare de sange, sambata, 28 noiembrie 2020, la sediul nostru din Bulevardul I.C.Bratianu, nr. 4, in intervalul orar 7.30-10.00 The post APELUL Crucii Roșii Dambovița și al Centrului de Transfuzie Sanguina…

- Patriarhia Romana indeamna la intensificarea donarii de sange si plasma convalescenta Covid 19 in cadrul Campaniei "Doneaza sange, salveaza o viata ". Cu binecuvantarea Parintelui Patriarh Daniel, in anul 2012 a inceput in Arhiepiscopia Bucurestilor o campanie de donare de sange numita "O picatura de…

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a dat asigurari joi ca Transgaz va pune la dispozitie toata resursa tehnica pe care o are astfel incat Bucurestiul sa aiba apa calda si caldura, subliniind ca precedenta administratie a lasat in urma "foarte multe probleme" in acest sens."In…

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a dat asigurari joi ca Transgaz va pune la dispozitie toata resursa tehnica pe care o are astfel incat Bucurestiul sa aiba apa calda si caldura, subliniind ca precedenta administratie a lasat in urma "foarte multe probleme" in acest sens. "In Bucuresti,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni legea care aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului 111/2018 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, transmite Administratia Prezidentiala.…

- Firea a mentionat ca 400 de pacienti internati la ATI au fost salvati prin proiectul propus de aceasta si votat de Consiliul General, care prevede acordarea unui stimulent financiar de 1.000 de euro persoanelor care doneaza plasma. Aceasta a tinut sa precizeze ca acest program trebuie sa continue.…

- Hotararea inițiata de echipa PNL de la nivelul Primariei Alba Iulia privind plata donarii de plasma cu 500 de lei este ilegala (incalca prevederile Legii 282/2005 care definește donarea de sange ca un act „nonprofit, voluntar, anonim și neremunerat”) și imorala fiind doar o acțiune populista iresponsabila.…