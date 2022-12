Guvernul va aproba miercuri eliminarea obligaţiei clienţilor casnici cu mai multe locuri de consum de a depune declaraţii Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, un proiect de ordonanta de urgenta prin care se elimina obligatia clientilor casnici care au mai multe locuri de consum de a depune declaratii privind locul de consum la care beneficiaza de pret plafonat la energie, transmite Agerpres. In nota de fundamentare a proiectului se arata ca acesta propune abrogarea art. 1 alin (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2022, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 206/2022, eliminandu-se obligatia clientilor casnici care au locuri de consum la domiciliu si la resedinta de a depune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Un alt act normativ ce se afla pe ordinea de zi a sedintei de Guvern se refera la masuri pentru indeplinirea unor jaloane din Planul National de Redresare si Rezilienta in domeniul investitiilor publice si analizelor de cheltuieli.

