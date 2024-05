Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anuntat ca Guvernul adopta in sedinta de joi ordonanta de urgenta care prevede ca anumite categorii de bugetari vor beneficia de cresteri salariale de 10%, dar si decontari pentru ochelarii de vedere. Premierul a precizat ca ordonanta urmareste rezolvarea unor „inechitati”…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca guvernul a aprobat o majorare salariala cu 10% in doua transe, iunie si septembrie, pentru mai multe categorii de salariati din administratia centrala si locala, Premierul a precizat ca este vorba, in special, despre angajatii din cultura, de la Registrul Comertului,…

- ”Incepem prin a rezolva unele inechitati existente in randul personalului bugetar. Aprobam o majorare salariala cu 10% in doua transe, iunie si septembrie, pentru mai multe categorii de salariati din administratia centrala si locala”, a anuntat premierul in sedinta. ”Vorbim in special despre angajatii…

- Se pare ca noua lege a salarizarii a generat controverse, astfel ca e nevoie de o serie de clarificari privind efectele pe care aceasta le va avea. Noua lege a salarizarii ar putea intra in vigoare anul viitor. Potrivit ministrului Muncii, niciun salariu de la stat nu va scadea. „Pentru administrația…

- Sunt discuții despre un nou proiect! Astfel ca, pe masa Guvernului va ajunge in curand un proiect de hotarare prin care salariile unor funcționari ai statului sau din companiile cu capital majoritar de stat vor fi marite, scrie jurnalul.ro . Proiectul, elaborat de Secretariatul General al Guvernului…

- Codul rutier, modificat Președintele Klaus Iohannis a dat unda verde unei legi ce simplifica semnificativ legislația rutiera pentru o categorie importanta de participanți la trafic. Potrivit noilor prevederi, posesorii de permise de conducere pentru mopede (AM) și motociclete (A1, A2, A) nu vor mai…

- Premierul Marcel Ciolacu convoaca ședința de guvern pentru adoptarea unei Ordonanțe de Urgența privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mama-nou-nascut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-nascuti, pentru modificarea…

- Legea salarizarii unice ar trebui sa rezolve problema de sustenabilitate a cheltuielilor de personal bugetar, dar trebuie vazut si ce livram cu acest numar de personal bugetar din perspectiva calitatii serviciilor publice, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Marcel Bolos.