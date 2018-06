Guvernul se pregăteşte să supravegheze banii românilor Proiectul prevede ca Guvernul sa monitorizeze tranzactiile de peste 2000 euro si orice tranzactie suspecta sa fie raportata pentru combaterea spalarii banilor. Prin proiectul de lege ar urma sa fie transpusa o directiva europeana ce priveste prevenirea utilizarii banilor pentru acte de terorism. Plafonul insa pana la care banii vor fi monitorizati va fi discutat in Parlament. "Vor fi dezbateri in parlament ref la acel plafon. a plecat de la 1000 euro, a ajuns la 2000, nu cred ca exista undeva un plafon minim impus. Ar fi bine un plafon de 10.000 euro, cum e in cazul bancilor",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

