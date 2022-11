Guvernul pregătește înghețarea mai multor tipuri de venituri pentru bugetari. Ordonanța prevede și creșteri de salarii și pensii Guvernul pregatește inghețarea mai multor tipuri de venituri pentru bugetari. Ordonanța prevede și creșteri de salarii și pensii Guvernul propune intr-un proiect de OUG majorarea salariilor cu 10% a angajaților din sectorul public și limitarea cheltuielilor pentru anul 2023 prin inghețarea la nivelul din acest an a mai multor tipuri de venituri, neacordarea altora, precum și amanarea aplicarii anumitor masuri. Cu toate acestea salariile bugetarilor se va majora cu 10%, de la 1 […] Citește Guvernul pregatește inghețarea mai multor tipuri de venituri pentru bugetari. Ordonanța prevede și creșteri… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pensii 2023: Cu cat CREȘTE punctul de pensie de la 1 ianuarie. Ce ajutor banesc vor primi cei cu venituri sub 3.000 Pensii 2023: Cu cat CREȘTE punctul de pensie de la 1 ianuarie. Ce ajutor banesc vor primi cei cu venituri sub 3.000 Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, valoarea punctului de pensie va…

- Guvernul propune intr-un proiect de OUG limitarea cheltuielilor pentru anul 2023 prin inghețarea la nivelul din acest an a mai multor tipuri de venituri, neacordarea altora, precum și amanarea aplicarii anumitor masuri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Persoanele vulnerabile vor primi din fonduri europene un sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de doua ori pe an, anunța Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Cele doua tranșe vor intra pe card in februarie și septembrie 2023. Cardurile pentru incasarea…

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu a dat de ințeles miercuri, dupa ședința de guvern, ca punctul de pensie nu va crește cu 15%, insa intregul pachetul de masuri pe care il pregatește Guvernul pentru pensionari ar duce la majorarea cheltuielilor pentru pensii cu 15%. „Romania este obligata sa reduca deficitul,…

- Varza roșie conține de cateva ori mai multe vitamine decat surata sa verde-alburie, iar punctul forte al acestei legume este constituit de bogația de pigmenți care ii dau culoarea purpurie-violacee și care au un efect de stimulare a imunitații, antitumoral și antioxidant extrem de puternic. Profita…

- Caciu: ”Eventualele creșteri de impozite” nu vor afecta persoanele cu venituri mici. Ce spune despre creșterea salariului minim Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a declarat dupa ședința de Guvern ca ”eventualele creșteri de impozite” nu vor afecta persoanele cu venituri mici. „Ordonanța care modifica Codul…

- Donatorii de celule stem hematopoietice care nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri sub salariu minim brut beneficiaza de asigurare de sanatate timp de 10 ani, fiind scutiți, in aceasta perioada, de la plata asigurarilor de sanatate, a anunțat Ministerul Sanatații, potrivit Agerpres. „Avand…

- Guvernul a prelungit ordonanta de urgenta ce prevede amanarea ratelor la banci cu inca o luna. Numai in prima saptamana de la publicarea ordonantei, peste 30.000 de romani au facut cereri pentru a-si amana plata ratelor. Pe fondul scumpirii accelerate de pe piața dobanzilor, romanii datori la banci…