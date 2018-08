Guvernul nici nu a prevenit, nici nu a gandit. Motivul pentru care banii de la UE nu acopera despagubirile pentru pesta porcina

Mai multe documente aflate in posesia Ziare.com indica faptul ca - in ciuda asigurarilor date de ministrul Petre Daea - Romania isi va recupera de la UE doar o parte din suma uriasa cu care trebuie sa ii despagubeasca pe oamenii ramasi fara porci din cauza pestei. Iar pe masura ce boala, deja scapata de sub control, se va extinde, cheltuielile statului vor creste din ce in ce mai mult.



Nu mai putin de 123.400 de porci - adica aproape 3% din efectivele din tara noastra - au fost ucisi preventiv in ultimele 3 luni de medicii Autoritatii Sanitare Veterinare, in incercarea de a opri raspandirea…