Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a subliniat pozitia clara a Guvernului de a mentine cota unica de impozitare si faptul ca nu are in vedere majorari de taxe si nici introducerea de taxe noi, in intalnirea pe care a avut-o, vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR).…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anunțat, intr-un mesaj pe Facebook, ca este infectat cu coronavirus. El a intrat in izolare și susține ca nu a avut contact cu colegii din Guvern. „Va anunț pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome ușoare de raceala…

- ​Propunerea pe care România o va face Comisiei Europene privind Planul național de recuperare și reziliența a fost principala tema de discuție în cadrul consultarilor de vineri ale premierului Ludovic Orban cu reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României, potrivit unui comunicat…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anunțat, intr-un mesaj pe Facebook, ca este infectat cu coronavirus. El a intrat in izolare și susține ca nu a avut contact cu colegii din Guvern. „Va anunț pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome ușoare de raceala…

- Deputatul PNL Florin Roman anunța ca iși retrage semnatura de pe inițiativa PSD care ingradește liberul acces la informațiile de interes public. Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a anunțat vineri dimineața, pe Facebook, ca a solicitat retragerea semnaturii sale de pe inițiativa legislativa a PSD…

- Premierul Ludovic Orban a ieșit negativ la al doilea test Covid-19, dupa ce intrase in contact cu un jurnalist depistat pozitiv in urma cu zece zile, anunța guvernul intr-un comuniat. Orban se intoarce joi la Palatul Victoria. „Prim-ministrul Ludovic Orban a facut in aceasta dimineața al doilea test…

- Poliția face cercetari dupa ce un individ din Sectorul 1, implicat in numararea voturilor pentru primarie, a fost suprins cu peste 100 de procese verbale completate și ștampilate asupra sa. Persoana respectiva a fost dusa la audieri. Imaginile au fost postate pe Facebook de Clotilde Armand, care a și…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, referitor la intenția PSD de a depune moțiunea de cenzura, ca Romania are nevoie de un guvern cu puteri depline pentru a gasi rezolvari la problemele provocate de criza epidemiologica și economica, iar gestul PSD este unul electoral. „Mesajul pe care il transmit…