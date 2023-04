Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Conturi a descoperit ca una din mandriile energiei romanești, Romgaz Mediaș, nu are contabili care iși fac meseria corect. SNGN Romgaz , companie deținuta de Ministerul Energiei, a inregistrat in mod eronat in contul de debitori suma de 8.200 mii lei, reprezentand contravaloarea taxelor notariale…

- Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2023, mai multe venituri au fost majorate Ordonanța de Urgența stabilește ca punctul de pensie a crescut la valoarea de 1.785 de lei. In plus, incepand cu 2024, aceasta valoare se va majora cu rata medie anuala a inflației, plus 50% din creșterea reala a castigului salarial…

- Ministrul PSD al Finantelor, Adrian Caciu, a spus miercuri, 15 februarie, ca „dezideratul” Guvernului privind inflatia cu o cifra va fi atins „cu siguranța” pana la sfarsitul anului. Acum, rata anuala a inflatiei este de 15,1%. „Legat de inflatie, trebuie sa actionam in continuare pe produsele agro-alimentare,…

- Analistul economic Adrian Negrescu a afirmat ca avem preturile din ce in ce mai mari la produsele alimentare de baza si la servicii, iar acest lucru afecteaza puterea de cumparare a romanilor, mentionand ca mai mult de 40% din cheltuielile unei familii cu doi copii merg in aceasta zona. El a remarcat…

- O delegație a Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni a mers in Italia, unde s-a intalnit cu comunitatea romaneasca. Cooperarea instituționala și comunitatea au fost principalele teme de discuții in cadrul intrevederii pe care secretarul de stat pentru romanii de pretutindeni, Gheorghe Carciu,…

- Unul dintre cele mai importante programe imobiliare – Noua Casa, va fi derulat și in 2023, cu un buget la fel de mare ca in anul precedent. Proiectul Noua Casa ar putea fi discutat și aprobat in ședința de Guvern de astazi, fiind inclus pe ordinea de zi. Conform documentului publicat de Secretariatul…

- Clubul Sportiv Baia Sprie se va afla azi, 18 ianuarie, in atenția Guvernului, fiind supus aprobarii un proiect de hotarare de Guvern privind darea in administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Maramureș – Clubul Sportiv Școlar Baia Sprie a unor imobile, construcție și terenuri.…