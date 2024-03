Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de aparare antiaeriana al Ucrainei a distrus 14 din cele 17 drone lansate de Rusia duminica noaptea si o racheta de croaziera Kh-59, a anuntat luni dimineata armata ucraineana, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Reguli mai stricte pentru mobilizarea in armata și inghețarea activelor pentru cei care incearca sa evite recrutarea se numara intre propunerile dintr-un proiect de lege adoptat miercuri in prima lectura de Parlamentul de la Kiev, relateaza Reuters.Proiectul de lege vine intr-un moment in care numarul…

- Executivul Uniunii Europene a declanșat o procedura de incalcare a tratatului impotriva Budapestei și cere guvernului Viktor Orban sa ia masuri pentru schimbarea unei legi criticate de societatea civila, de presa independenta și de opoziția din Ungaria, scriu Reuters și The Guardian. Comisia Europeana…

- Rusia lanseaza zilnic intre 1.500 si 2.500 de obuze si rachete asupra regiunii ucrainene Donetk, devastata de razboi, si vizeaza infrastructura esentiala pentru a ingreuna ramanerea oamenilor acolo in timpul iernii, a declarat pentru Reuters guvernatorul Vadim Filaskin, conform News.ro.Provincia…

- Acordul statelor Uniunii Europene asupra unui ajutor de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina este o ”dovada in plus a unitatii puternice a Uniunii Europene”, a reactionat joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP si Reuters, informeaza AGERPRES . ”Este foarte important ca decizia…

- Ungaria a declarat ca este pregatita pentru un compromis in ceea ce privește finanțarea pachetului de ajutor propus de Uniunea Europeana pentru Ucraina. Despre acest lucru a anunțat Reuters. Dupa cum amintește publicația, premierul Viktor Orban a fost un critic vehement al sprijinului financiar și militar…

- Armata ucraineana in ca e capabila de „surprize”, de și se afla intr-o stare de „aparare activa”, spune general-colonelul Oleksandr Sirski. Forțele ucrainene se concentreaza, in primul rand, pe apararea sectorului estic al frontului lung de 1000 de kilometri, a mai spus militarul, conform Reuters.

- European Council President Charles Michel downplayed on Sunday criticism of his plan to resign early to run for a seat in the European Parliament, saying there was plenty of time to choose his successor and the EU had options to avoid Viktor Orban, according to Reuters. Michel, a former Belgian prime…