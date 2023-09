Elemente de munitie ce provin din Al Doilea Razboi Mondial, descoperite in judetul Neamt!

Misiune pirotehnica in comuna Raucesti, judetul Neamt In data de 19.09.2023 echipa pirotehnica din cadrul ISU Neamt a efectuat o sedinta de pregatire de specialitate in teren in comuna Raucesti.Pe timpul activitatilor de pregatire… [citeste mai departe]