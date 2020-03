Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban i-a „concediat” pe șefii de la Antifrauda, dupa ce a intrat in vigoare decretul privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, scrie newsweek.ro. In Monitorul Oficial au fost publicate 12 decizii ale premierului prin care au fost eliberați din funcție șefii Direcțiilor…

- Vom reveni cu detalii. The post Ministrul sanatații, contact direct al pacientului pozitiv cu nr. 92: o angajata a Ministerului Sanatații. Victor Costache incalca legea! (Antena 3) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- 5 decese au fost raportate in Italia, ca urmare infectarii cu coronavirus, inregistrandu-se astfel cel mai mare focar din afara Asiei. Peste 100 de imbolnaviri au fost inregistrate și cel puțin 10 orașe din nordul țarii sunt in carantina. Carnavalul de la Veneția și meciurile de fotbal au fost anulate. …

- Grupul de Investigații Politice publica pe pagina de Facebook, inregistrarea video a declarației de presa susținute de Klaus Iohannis in 28 martie 2019, cand critica frecvența ridicata cu care Guvernul PSD de atunci dadea ordonanțe de urgența. Iohannis critica Guvernul de atunci in condițiile in care…

- Sorin Roșca Stanescu Exista cateva semnale, pe care daca le descifram, fara a fi cititori in stele, putem demonstra ca in Romania celui de-al doilea mandat al lui Klaus Iohannis urmeaza sa se dezlanțuie un nou val de represiuni. In esența, președintele dorește sa joace in forța și sa aiba Guvernul sau,…

- Guvernul a adoptat in prima ședința a anului un proiect de ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare. Aceasta prevede inghetarea indemnizatiilor pentru demnitari și a punctului de amenda la nivelul din 2019. Totodata, Guvernul a decis și suspendarea pensiilor speciale pentru primari…

- Guvernul se reuneste vineri in sedinta, la Palatul Victoria. Premierul Ludovic Orban i-a chemat pe toți miniștri la ședința incepand cu ora 20.00, potrivit programului anuntat de Biroul de presa al Executivului, chiar daca și data de 27 decembrie a fost declarata libera pentru bugetai. Pe ordinea de…

- Sorin Roșca Stanescu Legat de asumarea raspunderii și de o moțiune de cenzura in contrapartida, PSD se poate face ca ploua. Iar aceasta este o soluție rea. Sau introduce moțiunea și pierde prin neprezentare. Sau, atenție, introduce moțiunea, caștiga, da jos Guvernul și trebuie sa revina la butoane cu…