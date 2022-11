#ConstantaEsteBine: Ziua 325 – 21.11.2022 Astazi sarbatoresc oaspetii

Am regasit intr o postare a prietenei mele Lauren Hubele din SUA un poem al lui Rumi, ce s a legat cu subiectul umbrelor reamintit ieri. Se numeste "Casa de oaspeti" si se refera la vizitatorii pe care ii avem zilnic, in casa corpului nostru.M am gandit sa impartasesc… [citeste mai departe]