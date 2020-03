Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca Romania suspenda zborurile dinspre și catre Italia, China, Iran și Coreea de Sud.Suntem preocupați de protejarea populației: ”- Suspedarea zborurilor spre Italia și din Italia pe toate aeroporturile din Romania, incepand cu data de 9 martie…

- Premierul interimar Ludovic Orban a convocat duminica seara o sedinta informala de lucru la Palatul Victoria in contextul inmultirii cazurilor de romani infectati cu coronavirus pe teritoriul tarii. La intalnire participa ministrul de Interne, Educatiei si Sanatatii.

- Guvernul ar fi luat decizia de a suspenda zborurile catre Italia, dar și zborurile dinspre Italia catre Romania. Conform surselor noastre, aceasta decizie va fi anunțata in cadrul conferinței de presa de la Ministerul de Interne.De asemenea, se vor inaspri controalele la vama prin suplimentarea…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, luni dupa-amiaza, ca va incerca sa faca o majoritate parlamentarta pentru a putea trece Guvernul, deși decizia CCR spune ca desemnarea sa de catre președintele Klaus Iohannis este neconstituționala"Cu siguranța, comunic cu președintele Klaus Iohannis.…

- "Stocurile de biocid la rezervele statului sunt zero pentru ca PSD-ul nu a fost preocupat de tema asta si nu a facut achizitii. Noi am adoptat o ordonanta pentru a permite achizitionarea in regim de urgenta a tuturor materialelor, echipamentelor, substantelor necesare pentru a preveni patrunderea…

- Ludovic Orban sustine ca Guvernul PNL a prorogat intrarea in vigoare a contributiilor financiare suplimentare, in timp ce Guvernul PSD a introdus coplata. Premierul a acuzat PSD ca in perioada in care a fost la guvernare, "a pus pe spinarea copiilor si nepotilor" credite pe care acestia trebuie sa…