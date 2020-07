Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile elene spun ca sunt pregatite sa re-impuna restricții publice și de calatorie saptamâna viitoare, avertizând ca instrucțiunile de siguranța pentru protecția în fața coronavirusului sunt frecvent ignorate, scrie ziarul elen Kathimerini. Stelios Petsas, purtatorul de cuvânt…

- Grecia se pregatește sa introduca noi restricții pentru turiștii care vin din țarile cu numar mare de cazuri de coronavirus. Autoritatile din Grecia au exprimat ingrijorare privind cresterea numarului cazurilor de coronavirus, in principal in randul turistilor straini, semnaland ca ar putea impune…

- Autoritatile din Grecia au exprimat ingrijorare privind cresterea numarului cazurilor de coronavirus, in principal in randul turistilor straini, semnaland ca ar putea impune noi restrictii...

- Dupa ce mai mulți turiști straini au fost depistați pozitiv la Covid-19 in Thassos, toate persoanele care vor intra in Grecia pe la punctul de trecere Kulata-Promachonas ar urma sa fie testate pentru coronavirus, anunța presa elena, citata de Agerpres. In insula Thassos au fost consemnate in ultimele…

- Autoritațile elene au anunțat, mirecuri, faptul ca patru turiști straini au fost depistați pozitiv la noul coronavirus pe insula Thassos, situata in Marea Egee, noteaza ekathimerini.com.Este vorba despre patru turiști sosiți in Grecia din Serbia și din Bulgaria, iar cazurile au fost depistate dupa ce…

- Autoritatile sanitare si Protectia Civila locala au intrat in alerta pentru a localiza turista romanca si a-i transmite rezultatul testului COVID-19 efectuat la intrarea in Grecia. Acesta este primul caz de coronavirus confirmat in randul turistilor straini in insula greaca Creta. Pe…

- O romanca aflata in vacanta in Creta impreuna cu sotul ei a fost confirmata de autoritatile din Grecia ca fiind infectata cu noul coronavirus.Autoritatile sanitare si Protectia Civila locala au intrat in alerta pentru a localiza turista romanca si a-i transmite rezultatul testului COVID-19 efectuat…

- Autoritațile au comunicat, miercuri la pranz, in cadrul raportarii zilnice de la ora 13, faptul ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate alte 196 noi cazuri de imbolnavire la nivel național, cifre in creștere fața de cele anunțate in cursul zilei precedente (DETALII AICI). Ca urmare, Grupul de…