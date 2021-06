Guvernul Elveţiei doreşte să achiziţioneze 36 de avioane militare americane F-35A Guvernul elvetian a ales avionul militar american F-35A pentru a-si inlocui flota sa invechita, indica un comunicat publicat miercuri de Consiliul federal, transmit AFP si Reuters.



F-35A a fost preferat in dauna avionului Rafale, produs de grupul francez Dassault, si a modelului Eurofighter, construit de compania italiana Leonardo, cea britanica BAE Systems si grupul Airbus.



De asemenea, guvernul federal elvetian a decis sa cumpere cinci sisteme de aparare antiracheta Patriot, produse de grupul american Raytheon, in dauna unei oferte prezentate de consortiul franco-italian… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

