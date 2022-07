Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania, Florin Jianu, a declarat, luni, la Palatul Victoria, dupa consultarile pe modificarile la Codul Fiscal, cu premierul Nicolae Ciuca si cu membrii Guvernului, ca reprezentanții mediului de afaceri au cerut ca masurile sa intre in vigoare la…

- Mai multe asociatii din Romania, printre care CFA, cea a pensiilor private, cea a administratorilor de fonduri si RBL, critica decizia ASF de a nu mai permite fondurilor de pensii sa investeasca in private equity dupa frauda de la BRD Pensii. Daniel Apostol, director de comunicare al ASF, a declarat…

- ”Pastrati cota unica care a adus prosperitate. Nu introduceti taxe noi care ar descuraja noi investitii. Mentineti sistemul fiscal predictibil. Nu o spunem doar noi, liberalii, ci si companiile. Mesajele sunt simple si vin de la investitorii straini si de la tot mediul de afaceri. E unanimitate. Scrisoarea…

- ”Mediul de afaceri reunit prin Consiliul Investitorilor Straini (FIC), Camera de Comert Americana in Romania (AmCham), Camera de Comert Franceza in Romania (CCIFER), Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK), Confederatia Patronala CONCORDIA, Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR),…

- Un primar si om de afaceri columbian excentric, considerat un „outsider”, se afla cot la cot in sondaje cu un fost luptator de gherila si ar putea deveni noul presedinte al Columbiei, relateaza The Guardian.

- Ion Minzina, președinte PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș: PSD vrea taxarea companiilor a caror cifra de afaceri este mai mare de 100 de milioane de euro PSD vrea taxarea companiilor a caror cifra de afaceri este mai mare de 100 de milioane de euro, iar banii vor merge catre un fond pentru…

- Programul „Doar Dinamo București” organizeaza alegeri pentru postul de președinte. Votul final va avea loc pe data de 16 august. Membrii programului socios se pregatesc pentru alegerea unui nou președinte. Mandatul lui Cristian Hildan, inceput in 2018, a fost valabil doar pentru primii 2 ani ai proiectului.…

- Traian Basescu s-a conformat cerințelor și chiar in aceste momente continua sa goleasca vila de protocol in care a stat in ultimii ani, dupa ce mandatul sau de președinte al țarii s-a incheiat. Fostul președinte anunța ca și-a achiziționat deja un apartament, cu trei camere, insa jurnaliștii de la Antena…