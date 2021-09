Guvernul discută azi mai multe acte normative. Se are în vedere…

Guvernul se reunește in sedinta vineri pentru a discuta mai multe acte normative din domeniul invatamantului, inclusiv hotararea privind implementarea programului “Romania Educata”. Sedinta a fost anuntata joi atat de premierul Florin Citu, cat si de ministrul Sorin Cimpeanu. Luni incepe noul an scolar 2021 – 2022. “Maine va fi o sedinta de Guvern dedicata Educatiei. E un moment potrivit – vineri inainte de luni cand se deschid scolile. In aceasta sedinta vom aproba o hotarare de Guvern cu programul de implementare “Romania Educata”, o ordonanta de urgenta prin care vom modifica Legea 55 facand…