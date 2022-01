Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula, fostul ministru al Transporturilor din partea USR, a transmis ca planul pentru infrastructura feroviara pe care l-a adoptat Cabinetul Ciuca joi va „ingropa calea ferata in urmatorii ani”, intrucat documentul prevede alocarea a „doar 6% (0,37 miliarde de lei din 6,2 miliarde de lei) din…

- „Promisiuni guvernamentale: Am trecut de la „marea cu sarea” la „lapte și miere”. Acum le amestecam?” Catalin Gherzan afirma ca este bine ca, pana la urma, se termina perioada de criza politica, dar in același timp este sceptic ca Guvernul PSD-PNL-UDMR va rezista prea mult, ba chiar ca va face mare…

- Fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, a afirmat ca premierul interimar Florin Citu i-a sugerat sa inchida calea ferata, sa renunte la transportul public de calatori cu trenul. Catalin Drula a declarat la Profit News, ca atunci cand a devenit ministrul Transporturilor CFR Calatori avea…

- Șoferul unui autobuz a fost surprins marți cand a forțat barierele de la o trecere de cale ferata, intre stațiile Crivina - Brazi din județul Prahova, anunța Mediafax. Un nou caz de inconștiența a fost surprins marți la ora 14.15, de camerele de luat vederi, la trecerea la nivel cu calea ferata…

- Fiecare dintre noi am mers macar odata cu trenul. Și, tot la fel, ne-am pus macar odata intrebarea de ce exista pietriș pe terasamentul caii ferate? Aceasta este o intrebare buna, cu un raspuns interesant. Pietrele zdrobite regasite pe caile ferate sunt ceea ce este cunoscut sub numele de balast. Aceste…