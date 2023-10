Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Kiev au decis, miercuri, recunoasterea limbii romane ca limba oficiala a minoritatii romane din Ucraina. Masura a fost adoptata in contextul obligatiei indeplinirii de catre Ucraina a criteriilor de aderare la Uniunea Europeana, unul dintre criterii referindu-se si la drepturile minoritatilor…

- Limba oficiala pentru minoritatea romana din Ucraina este incepand de astazi limba romana, nu limba moldoveneasca, a declarat, miercuri, la Kiev, premierul Marcel Ciolacu, citat de Agerpres.El a declarat, la finalul sedintei comune ale guvernelor Romaniei si Ucrainei, ca autoritatile de la Kiev au…

- Romania este hotarata sa continue sa sprijine Ucraina „atat timp cat va fi nevoie”, a transmis, marti, presedintele Klaus Iohannis, in conferinta de presa comuna cu omologul de la Kiev, Volodimir Zelenski, aflat in vizita oficiala la Bucuresti, informeaza AGERPRES . „L-am asigurat astazi pe presedintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat un scurt mesaj in limba romana pe Twitter, dupa ce a plecat din Romania, informeaza News.ro.”Multumesc, Romania!”, a scris Zelenski, postand un clip video de un minut si 36 de secunde care cuprinde imagini din vizita sa la Bucuresti. Este…

- Președintele ucrainean a ajuns in Romania. Anunțul vine chiar de la liderul ucrainean care a postat pe Twiiter urmatorul mesaj: Am ajuns in București, Romania, pentru discuții cu @KlausIohannis și pentru a consolida relațiile noastre de buna vecinatate. Ucraina este recunoscatoare pentru sprijinul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vine marți, 10 octombrie, la București, pentru prima data de la inceputul razboiului din Ucraina, a anunțat Administrația Prezidențiala.Președintele ucrainean va fi primit de președintele Klaus Iohannis la Cotroceni la ora 13,00, iar la ora 14.15 vor avea loc…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca luna viitoare va participa, in Ucraina, alaturi de mai multi ministri, la o sedinta comuna cu omologul sau si membri ai Executivului de la Kiev, unde vor fi discutate mai multe teme de colaborare comuna, in domenii precum agricultura, transporturile si energia,…

- S-a incercat mușamalizarea unui incident major de securitate pentru Romania, arata USR, care cere mai multe demisii. Oficialii ucraineni au insistat in aceasta perioada ca o drona ruseasca a ajuns pe teritoriul Romaniei, insa a fost degeaba se mai amintește in document. USR ii solicita președintelui…