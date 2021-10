Guvernul Dacian Cioloș A PICAT cu un vot istoric Guvernul propus de Dacian Cioloș a picat la vot in Parlament, cu 184 de voturi “impotriva” și doar 88 voturi “pentru”. Toți parlamentarii USR prezenți la ședința plenului au votat, alaturi de cei cațiva parlamentari PNL din tabara Orban, care nu au vrut sa respecte directiva de partid a lui Florin Cițu, de a fi […] The post Guvernul Dacian Cioloș A PICAT cu un vot istoric appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

