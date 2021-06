Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta care i-a acordat ingrijiri medicale premierului britanic Boris Johnson, pe cand acesta era internat cu COVID-19 la sectia de terapie intensiva a unui spital din Londra, a anuntat ca demisioneaza, fiind se pare nemultumita de tratamentul aplicat de guvernul britanic angajatilor in domeniul…

- Guvernul britanic a confirmat vineri ca va pune in aplicare incepand de luni urmatoarea etapa a planului sau de relaxare a restrictiilor, in pofida unei raspandiri ingrijoratoare a variantei indiene a COVID-19 in Anglia, unde a fost lansata o campanie de depistare accelerata, informeaza AFP. In afara…

- Comitetul interministerial pentru revenirea la normalitate de la 1 iunie are a treia sedinta, vineri, incepand de la ora 11.00. Premierul Florin Cițu a anunțat inca de, joi, dupa intalnirea cu reprezentanții HoReCa ca vor fi luate in calcul mai multe variante pentru relaxarea masurilor, printre acestea…

- Dupa moartea printului Philip, clopotele de la Westminster Abbey din Londra vor bate de 99 de ori vineri seara - o data pentru fiecare an din viata sotului reginei Elisabeta a II-a, informeaza DPA. De la ora 18:00 (17:00 GMT) va fi o bataie pe minut in memoria regretatului print consort, a anuntat…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat, miercuri, ca Guvernul ia in calcul acordarea unor ajutoare familior medicilor decedati de coronavirus, proiectul fiind dezbatut de ministerele implicate.

- ​Guvernul ia în calcul sa revina asupra deciziei de închidere a magazinelor la ora 18.00, iar în cazul restaurantelor, salilor de sport sau concertelor restricțiile ar putea fi relaxate daca se va conveni asupra testarii înainte a clienților, susțin surse guvernamentale. Orice…

- Surse oficiale au declarat pentru Știrile Pro TV ca Guvernul ia in calcul sa modifice restricțiile care sunt acum in vigoare pentru starea de alerta. In prezent, este nevoie de o declarație pe propria raspundere pentru cei care circula intre orele 23.00 – 05.00, insa Guvernul vrea sa modifice aceasta…

- Masurile restrictive anti-pandemie s-ar putea inaspri in Romania. Guvernul ia in calcul extinderea interdicției de circulație pe timpul nopții. Conform surselor Agerpres , circulația persoanelor ar putea fi interzisa in intervalul orar 22.00-05.00. Pana in prezent cetațenii nu aveau voie sa iasa din…